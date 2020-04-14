Kartal Belediyesi'nden sağlık emekçilerine 1000 adet 'koruyucu siperlik' - Son Dakika

Kartal Belediyesi, sağlık emekçilerinin Korona virüsü ile mücadelesinde önemli bir ihtiyacı tedarik etti. Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından alınan toplam 1000 siperlik, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hibe edildi.

Kartal Belediyesi, Korona virüs pandemisi sürecinde artan maske talebi ile birlikte, sağlık çalışanlarının önemli bir ihtiyacını karşılayarak siperlik desteğinde bulundu. Söz konusu çalışma kapsamında Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürü Cem Çetin; 1000 adet siperliği, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Cenk Kılıç'a teslim etti. Özellikle yoğun bakımda tedavi gören hastalara müdahaleyi kolaylaştıran ve sağlık çalışanlarının virüsle temasını önleyen siperlikler, gerektiğinde yukarı doğru hareket ettirilebilip kolayca dezenfekte edilebiliyor.

Virüsün yoğun olduğu ortamlarda çalışan sağlık emekçilerinin korunması amacıyla tedarik edilen maskeler, her kullanımdan sonra uygun solüsyonlar ile temizlenip steril hale getirildikten sonra yeniden kullanılabiliyor. Siperlikleri teslim alan hastane yetkilileri ise önemli bir ihtiyacın tedarik edilmesi konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Korona virüs ile mücadelede salgından korunmanın en etkili yollarından biri de maske kullanımı. Ancak artan talep ile birlikte stok sıkıntısı da beraberinde geliyor ne yazık ki. Özellikle hastanelerde bizler için kahramanca bir mücadele veren sağlık emekçilerimizin bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamasını istemiyoruz. Bu amaçla Kartalımızın önemli hastanelerinden Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin salgınla mücadelesinde önemli bir ihtiyacı karşılayacağını düşünerek 1000 adet siperlik desteğinde bulunduk. Her zaman için imkanlarımız dahilinde, desteğimize ihtiyaç duyan bütün komşularımızın, kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız" - İSTANBUL