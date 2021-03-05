Kartal Belediyesi'nden sigara bağımlılığına karşı örnek proje - Son Dakika

Kartal Belediyesi'nden sigara bağımlılığına karşı örnek proje

05.03.2021 09:31
Kartal Belediyesi'nden sigara bağımlılığına karşı örnek proje, System.String[]

Kartal Belediyesi, Yeşilay Haftası'nda sigara bağımlılığına karşı örnek bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Kartal Belediyesi, Yeşilay Haftası'nda sigara bağımlılığına karşı örnek bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Sigaranın sağlığa olan zararı ve orman yangınlarının büyük kısmına sigara izmaritlerinin neden olmasından yola çıkılarak, 'Ciğerlerimiz Nefes Alsın' ismi verilen projeyle, bağımlıların sigarayı bırakması teşvik ediliyor.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 1-7 Mart Yeşilay Haftası'nda örnek bir sosyal sorumluluk projesiyle sigara bağımlılığına karşı savaş açtı. 'Ciğerlerimiz Nefes Alsın' projesiyle sigarayı bırakarak, boş sigara paketlerini Kartal Belediyesi Hizmet Binası girişindeki kutuya bırakan vatandaşlara fidan hediye ediliyor.

Başkan Gökhan Yüksel'den sigara bağımlılarına çağrı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sigara kullanan Kartallılara projeye katılma çağrısında bulunarak, sigara kullanımının sadece insan sağlığına değil, doğaya da ciddi zarar verdiğine dikkat çekti. Başkan Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi ailesi olarak, bu sene Yeşilay Haftası nedeniyle sigara bağımlılığına karşı savaş açıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 50 yıl boyunca her gün bir paket sigara içen biri, çevremizde; 1,4 milyon litre suyun ve 3226 metrekare toprağın yok olmasına neden oluyor. Sigaranın hem sağlığa hem de çevreye verdiği zarardan dolayı, 'Ciğerlerimiz Nefes Alsın' ismini verdiğimiz projemizle sigara bağımlılığına karşı savaş açıyoruz. Sigara kullanan tüm Kartallı komşularımızı projemize katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mart ayı boyunca devam edecek olan, 'Ciğerlerimiz Nefes Alsın' projesine katılarak sigarayı bırakan vatandaşlar, hediye fidanlarını Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden alabilecek. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi'nden sigara bağımlılığına karşı örnek proje
Kartal Belediyesi'nden sigara bağımlılığına karşı örnek proje

Kartal Belediyesi, Yeşilay Haftası, Sigara, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden sigara bağımlılığına karşı örnek proje - Son Dakika


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