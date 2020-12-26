Kartal Belediyesi'nden sokaktaki canlara destek - Son Dakika

Kartal Belediyesi'nden sokaktaki canlara destek

26.12.2020 11:48
Kartal Belediyesi'nden sokaktaki canlara destek, System.String[]

Kartal Belediyesi, soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte sokağa terk edilen kedilerin barınak ihtiyacını karşılamak amacıyla ilçenin farklı noktalarına kedi evleri konumlandırdı.

Kartal Belediyesi, soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte sokağa terk edilen kedilerin barınak ihtiyacını karşılamak amacıyla ilçenin farklı noktalarına kedi evleri konumlandırdı. Ekipler ayrıca mama ve su dağıtımlarıyla da sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını giderdi.

Yerleşim alanlarının dışında bulunan ve kedilerin öbekleştiği bölgelere yerleştirilen kedi evleri, Kartal Belediyesi'nde daha önce staj yapmış olan Hürkan Demirci tarafından tasarlanıp üretildi. Üzerinde kedi figürlerinin bulunduğu kedi evleri, sahipsiz bırakılan kediler için güvenle sığınabilecekleri ve soğuktan korunabilecekleri yuvalara dönüştü.

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilen kedi evleri, mama ve su kapları ile birlikte kedilerin önemli bir kısmının öbekleştiği sahil bandına belediye ekipleri tarafından yerleştirildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bugüne kadar yerleşim yerleri dışında yaşayan birçok sokak hayvanına destek sağlandığı, özellikle sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde mama ve su desteğinin devam edeceği bildirildi.


Kartal Belediyesi'nden sokaktaki canlara destek
Kartal Belediyesi'nden sokaktaki canlara destek
Kartal Belediyesi'nden sokaktaki canlara destek
Kartal Belediyesi'nden sokaktaki canlara destek
Kartal Belediyesi'nden sokaktaki canlara destek

Kartal Belediyesi, Veteriner, Mama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden sokaktaki canlara destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyumda kredi kartı taksit sayısı azaltıldı Akıllara zarar! Filyasyon ekibi, korona testi pozitif olan kişiyi halayın başında bulmuş Evi ile birlikte biriktirdiği kefen parası da yanan vatandaşın gözyaşları yürekleri dağladı Doğada fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza Samsun'da fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp bir daha bakıyor Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi Altınları isteyip, bıçakla saldırmıştı! Kuyumcudaki dehşet saniye saniye kamerada
Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi         
11:39
Ramo dizisi için kiralanan su fabrikasında olay çıktı! Fabrika sahibi jandarmayla mekana geldi Ramo dizisi için kiralanan su fabrikasında olay çıktı! Fabrika sahibi jandarmayla mekana geldi         
10:52
"Sıkıştım, buraya mı yapayım?" diyen ehliyetsiz sürücü, ceza kesildikten sonra koşarak tuvalete gitti         
10:38
Azılı hırsızların girdiği evin sahibi uyanınca olanlar oldu! Kovalamaca anları kamerada Azılı hırsızların girdiği evin sahibi uyanınca olanlar oldu! Kovalamaca anları kamerada         
10:15
KDK, emekliye 15 yıl öncesinden çıkarılan prim borcunu haksız buldu KDK, emekliye 15 yıl öncesinden çıkarılan prim borcunu haksız buldu         
09:49
Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı         
09:40
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
2. el otomobil piyasası durgunlaştı, fiyatlar yüzde 10 düştü 2. el otomobil piyasası durgunlaştı, fiyatlar yüzde 10 düştü         
09:30
Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler         
08:12
"Sağlık çalışanıyım" diye polisi kandırmaya çalışan kadın, ispatlayamayınca cezayı yedi         
06:38
DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok         
23:24
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi         
16:11
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 11:56:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal Belediyesi'nden sokaktaki canlara destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei