Kartal Belediyesi'nden Süreyya Küçük'e vefa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden Süreyya Küçük'e vefa - Son Dakika

Kartal Belediyesi'nden Süreyya Küçük'e vefa

6 saat önce

Uyuşturucu ile mücadele amaçlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahnelenen "Sevda'nın Mektubu" adlı tiyatro oyunu, Kartallı sanatseverler ile buluştu.

Kartal Belediyesi'nden Süreyya Küçük'e vefa, System.String[]

Uyuşturucu ile mücadele amaçlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahnelenen "Sevda'nın Mektubu" adlı tiyatro oyunu, Kartallı sanatseverler ile buluştu. Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna çok sayıda Kartallı sanatsever katıldı.


Oyun başlamadan önce, cenazesinin Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinden kaldırılmasını vasiyet eden ve üzerinde çalıştığı projesi de burada sahnelenen usta oyuncu Süreyya Küçük anıldı ve oyuncunun yaşamından kesitler sunan barkovizyon gösterisi izlendi.


Yazarlığını ve yönetmenliğini Güne Doğuş Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve gazeteci Nergiz Süslü'nün üstlendiği oyunda uyuşturucu batağına düşen gençlerin hikayesi ve gençlerin çevreleriyle olan ilişkileri ele alınıyor. Yaklaşık 2 saat süren oyun, salonu dolduran Kartallılar tarafından uzun süre alkışlandı.


Oyunun sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, oyunculara sergiledikleri başarılı performans için teşekkür ederek oyunun yazarı ve yönetmeni Nergiz Süslü'ye, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına çiçek takdiminde bulundu. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:38 Kaynak: İHA
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