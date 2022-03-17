Kartal Belediyesi'nden vatandaşlara kandil simidi ve hayır lokması ikramı - Son Dakika

Berat Kandili nedeniyle Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan 5 caminin önüne kurulan mobil araçlarla vatandaşlara hayır lokması ve kandil simidi ikram edildi.

Kartal Merkez Cami, Yalı Mahallesi Hacı Ahmet Cami, Hürriyet Mahallesi Merkez Cami, Atalar Merkez Cami ve Orhantepe Merkez Cami önünde hazır bulunan araçlarda pişirilen sıcak lokmalar cami cemaatine ve vatandaşlara dağıtıldı. Lokma dağıtımı yapan ekipler Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selamlarını ileterek, vatandaşların kandillerini kutladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de paylaştığı mesajda "Ramazan Ayı'mızın habercisi olan Berat Kandil'inin tüm komşularımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim" diyerek tüm Müslüman aleminin ve vatandaşların kandilini kutladı.