Kartal Belediyesi'nden YKS öncesi öğrecilere maske, su ve kolonya İkramı - Son Dakika

- Kartal Belediyesi'nden YKS öncesi öğrecilere maske, su ve kolonya İkramı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın girecek öğrenciler için ilçedeki sınav merkezlerinin önlerinde stantlar kurdu. Bu yıl salgın koşullarında gerçekleşen sınav öncesinde öğrencilere; maske, su ve kolonya ikramında bulunuldu.

Liseyi bitirip üniversiteye adım atacak öğrencilerin heyecanına ortak olan belediye görevlileri, sık sık sosyal mesafe ile ilgili uyarılarda bulundu. Okulun önünde stant kuran Kartal Belediyesi görevlileri, su ve maske dağıtarak virüse karşı da kolonya ikramı gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerden itibaren stant kuran görevliler, çocukların sınava girmesinin ardından ailelere de su ikramında bulundu.

Sınava giren öğrenciler biraz heyencalı olduklarını söylerken Kartal Belediyesi'ne maske, su ve kolonya ikramı için teşekkür ettiler.

Sınav öncsi İlçedeki 44 Okul, Kartal Belediyesi Tarafından Sınav Öncesi Dezenfekte Edilmişti

Öte yandan Kartal Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın öncesi, öğrencilerin hijyenik koşullarda sınava girebilmeleri amacıyla ilçe genelindeki okullarda, geniş çaplı bir dezenfekte çalışması yürütmüştü. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatı ile teyakkuza geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 15 kişilik 3 farklı ekibi, Nano Gümüş İyon Teknolojisi ile Kartal'daki 44 okulu, köşe bucak ilaçlayarak sınava girecek öğrencilere hazır hale getirmişti.