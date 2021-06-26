Kartal Belediyesi'nden YKS'ye girecek öğrencilere destek - Son Dakika

Kartal Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için Kartal'da bulunan sınav merkezleri önünde stantlar kurarak lojistik destekte bulundu. Sınav merkezleri önünde stantlar kuran belediye görevlileri öğrencilere maske, dezenfektan ve su dağıttı.

Kartal Belediyesi, YKS sınavına giren öğrenciler ve velileri için ilçe genelinde bulunan sınav merkezleri önünde stantlar kurarak maske, dezenfektan ve su dağıttı. Pandemi şartlarında sınava giren öğrenciler ve velileri için sınav merkezlerinin önlerinde stantlar kuruldu. Kartal Belediyesi görevlileri tarafından oluşturulan stantlarda öğrencilere ve velilere maske, dezenfektan ve su dağıtıldı.

Üniversiteye adım atacak olan öğrencilerin heyecanına ortak olan görevliler sık sık sosyal mesafe kuralı ile ilgili uyarılarda bulundular. Sabahın erken saatlerinden itibaren görevliler, öğrencilerin ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayarak Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in başarı mesajını ilettiler.

"EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Öğrencilere başarılar dileyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "YKS sınavına giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin güzel sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum. Bu süreçte çocuklarımıza destek olan velilerimizin ve öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyorum" dedi.