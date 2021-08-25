Kartal Belediyesi'nden Zafer Bayramı'na özel organizasyon - Son Dakika

Kartal Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümünde; halk konserlerinden sergilere ve mahalle eğlencelerine kadar, 6 gün 6 gece sürecek bir bayram kutlama programına hazırlanıyor.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz 'un yıl dönümünü anmak için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kutlama programında, Türkiye'nin önde gelen sanatçıları şarkılarını bu kez Zafer Bayramı için seslendirecek. Günün anlam ve önemini yaşatan spor etkinlikleri, sergiler ile birbirinden farklı mahalle eğlenceleri ile Kartal'da 6 gün sürecek 20 farklı etkinlik yapılacak.

KARTAL'DA ZAFER HAFTASI'NA ÖZEL YILDIZLAR GEÇİDİ

Zafer Bayramı kutlamalarında, Türkiye'nin sevilen sanatçıları; Ceza, Ceylan Ertem, Manga, Moğollar, Ümit Besen, Pamela ve İlyas Yalçıntaş sahne alarak, binlerce Kartallı'ya unutulmayacak bir Zafer Bayramı kutlaması yaşatacak.

Öte yandan, Kovid-19 salgınından kaynaklı yasaklardan dolayı uzun süredir yapılamayan Zafer Yürüyüşü'nde binlerce Kartallı, 30 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'da, Kartallı Kazım Meydanı'ndan ilçe meydanına yürüyecek.

"TÜM KOMŞULARIMIZI BAYRAM COŞKUMUZA ORTAK OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm Kartallılar'ı 6 gün boyunca sürecek Zafer Bayramı coşkusuna katılmaya davet ederek, "Kartal'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkumuzu yaşamaya hazırlanıyoruz. Kartallı komşularımız için unutulmayacak bir bayram programı hazırladık. Uzun süredir Covid-19 salgınından dolayı gerçekleştiremediğimiz Zafer Yürüyüşü'nü, pandemi önlemlerimizi alarak gerçekleştireceğiz. Kartal'da bayram coşkusunu doyasıya yaşamayı çok özlemiştik. Tüm Kartallı komşularımızı, bayram coşkumuza ortak olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.