Kartal Belediyesi'ne 500 kitaplık destek - Son Dakika

Kartal Belediyesi'ne 500 kitaplık destek

Kartal Belediyesi ve JCI (Junior Chamber International) Avrasya JCI Türkiye işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Kartallı vatandaşlar hem kitap okumaya teşvik ediliyor hem de geri dönüşüme katkı sunmaları sağlanıyor.

Kartal Belediyesi'ne 500 kitaplık destek, System.String[]

Kartal Belediyesi ve JCI (Junior Chamber International) Avrasya JCI Türkiye işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Kartallı vatandaşlar hem kitap okumaya teşvik ediliyor hem de geri dönüşüme katkı sunmaları sağlanıyor. Kartal Belediyesi'nin büyük bir başarı ile yürüttüğü proje kapsamında çalışmalara destek veren JCI Avrasya Başkanı Filiz Tüfek, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars'ı ziyaret ederek projeye 500 kitap bağışında bulundu.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars'ın makamında gerçekleştirilen ziyaret toplantısına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan da katıldı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan ziyaretin sonunda nazik ziyaretleri için JCI Avrasya Başkanı Filiz Tüfek'e teşekkür belgesi hediye ederken Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars ise Filiz Tüfek'in adına fidan dikildiğine dair Tema Vakfı'nın fidan sertifikasını kendisine takdim etti.

Kartal Belediyesi ve JCI Avrasya JCI Türkiye işbirliğinde yürütülen projeyle geri dönüşüm atıklarının ekonomiye kazandırılması süreci ilgi çekici hale getiriliyor ve çevre koruma bilinci üst seviyelere çıkartılıyor. Söz konusu proje ile Kartallılar, topladıkları ambalaj atığı, atık pil, bitkisel atık yağ ve e-atıklarla, kentin birçok noktasına yerleştirilen kumbaralarda biriken kullanılmış kitap ve oyuncakları takas edebiliyor.

Proje kapsamında yüzlerce insan, atıklarını geri dönüşüme kazandırdı

Projeye ilişkin açıklama yapan Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars: "Proje, doğada var olan ve süreklilik arz eden madde döngüsü prensibini temel alıyor. Nasıl ki madde döngüsü dediğimiz kavram, içerisinde azot, su, karbon, oksijen, kükürt ve fosfor döngülerini barındırıyor ise bu proje ile de kitap, oyuncak ve geri dönüşüm atıkları tek bir potada toplanıyor. 2014 yılında başlatılan proje sayesinde hayatı boyunca geri dönüşüme katkıda bulunmayan yüzlerce insan, kitap ve oyuncağın bu sisteme entegre edilmesi sayesinde atıklarını geri dönüşüme kazandırmaya başladı. İstediği derecede kitap ve oyuncağa ekonomik nedenlerden dolayı sahip olamayan vatandaşlarımız ise proje sayesinde ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Bir yandan ekonomi ve çevre kazanırken diğer yandan oyuncak israfı azaltılmış, kitap okuma alışkanlığının artırılması sağlanmış oluyor. Kartal Belediyesi'ne; 7 adet plastik şişe, 7 adet cam şişe, 7 adet pil, 7 adet gazete, 7 adet metal içecek kutusu, 1 adet ömrünü tamamlamış lastik (araba ya da bisiklet lastiği), bir şişe atık yağ ( miktar gözetmeksizin), bir adet elektronik atık (miktar ve büyüklük gözetmeksizin) getiren komşularımıza proje kapsamında kitap hediye ediyoruz. Ayrıca kitap talep eden; cezaevi, askeriye, hastane, okul ve kadın sığınma evleri gibi Türkiye'nin birçok ilindeki kurumlara da gönderim sağlayabiliyoruz" şeklinde konuştu.

'JCI Avrasya JCI Türkiye nedir'

JCI Avrasya JCI Türkiye, liderlik becerilerinizi geliştirebileceğiniz, ilham verici ve etki oluşturan çalışmalar yapabileceğiniz bir organizasyondur. Junior Chamber International (JCI), 18-40 yaş arası üyelerden oluşan, kar amacı gütmeyen global bir organizasyondur. JCI'ın misyonu gençleri olumlu yönde değişimler yaratmaları için motive etmek ve liderlik yönlerini güçlendirmektir. JCI üyeleri birçok meslek grubundan, kökenden ve kültürden insanları bir araya gelmiş ve yaşanabilir bir dünya oluşturmak için çalışmaktadır. JCI; Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa olmak üzere 4 ana bölgede hizmet vermektedir. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Avrasya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 10:38

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'ne 500 kitaplık destek - Son Dakika
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