Kartal Belediyesi'ne Altın Karınca ödülü - Son Dakika

Kartal Belediyesi'ne Altın Karınca ödülü

18.11.2020 16:29
Kartal Belediyesi'ne Altın Karınca ödülü, System.String[]

Kartal Belediyesi, bu yıl 8. kez düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri'nde, Mevhibe İnönü Alerjik Çocuk Kreşi projesi ile 'Sosyal Belediyecilik' dalında ödüle layık görüldü.

Kartal Belediyesi, bu yıl 8. kez düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri'nde, Mevhibe İnönü Alerjik Çocuk Kreşi projesi ile 'Sosyal Belediyecilik' dalında ödüle layık görüldü. Törende Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ödülü ekibi ile birlikte aldı.

Yetkin yerel yönetimler ve yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir kentler oluşturma çabalarına katkıda bulunmak üzere iyi uygulama örneklerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl 381 proje başvurusu gerçekleştirildi. İstanbul Şişli'de bir otelde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen ödül törenine çok sayıda davetli katıldı.

381 projenin 10 ayrı kategoride yarıştığı Altın Karınca'da 41 belediyenin 52 projesi ödüle layık görüldü. En fazla başvurunun " Sosyal Hizmetler" kategorisinde yapıldığı yarışmada projeler; yönetişim ve katılımcılık, kentsel planlama ve altyapı, çevre ve atık yönetimi, mimari ve kentsel tasarım, kültür ve sanat, yerel kalkınma, ulaşım ve hareketlilik, akıllı şehir uygulamaları ve afet yönetimi olmak üzere 10 kategoride değerlendirildi.

Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri'nin 'Sosyal Belediyecilik' kategorisinde Kartal Belediyesi, alerjik çocuklara özel olarak tasarladığı ve Türkiye'nin ilk alerjik çocuk kreşi olma özelliğini taşıyan Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi ile ödüle layık görüldü. Ödülü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ekibi ile birlikte alarak jüri üyelerine teşekkür etti.

Ödül töreninin ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Yüksel, "Kreşler konusunda sadece İstanbul'da değil, Türkiye'de de öncü bir role sahip olan belediyemiz, bu alandaki öncülüğünü bir adım ileriye taşıyarak Türkiye'nin ilk alerjik çocuklara özel kreşini hayata geçirdi. Kartal Yakacık'ta bulunan ve sadece alerjik çocuklara eğitim hizmeti veren Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi'nde her şey alerjik çocuklarımız için düşünüldü. Kreşimizde çocukların beslenmesinden, eğitim aldıkları sınıfların malzemesine kadar her şey onların ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Bu konudaki özel yaklaşımımız Marmara Belediyeler Birliği'nin üye belediyeleri tarafından gerçekleştirilmiş olan iyi uygulamaları ödüllendirdiği Altın Karınca ödülüne layık görüldü. Kreşler sosyal belediyecilik anlayışının önemli göstergelerinden biridir. Aileyi, çocukları ve toplumsal yaşamı güçlendiren bu kurumların yaygınlaşması kentli kimliğinin de önemli göstergelerinden biridir. Bu ödül, tüm ekip arkadaşlarımla birlikte çalışma azmimizi güçlendiren güzel bir gelişme oldu" dedi. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi'ne Altın Karınca ödülü
Kartal Belediyesi'ne Altın Karınca ödülü
Kartal Belediyesi'ne Altın Karınca ödülü
Kartal Belediyesi'ne Altın Karınca ödülü
Kartal Belediyesi'ne Altın Karınca ödülü

Kartal Belediyesi, İstanbul, Kartal, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'ne Altın Karınca ödülü - Son Dakika


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