Kartal Belediyesi'nin acı günü - Son Dakika

Cenaze törenine, Kartal Belediye Başkan Vekili Oktay Aksu, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda Meclis Üyesi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından, merhumun cenazesi gözyaşları arasında Soğanlık Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

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