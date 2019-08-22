Kartal Belediyesi'nin acı kaybı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bir süredir kanser hastalığı ile mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Sinan Yılmaz'ın cenaze törenine katıldı.



Yavuz Selim Camii'nde kılınan cenaze namazına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Yılmaz ailesinin sevenleri ve yakınları ile birlikte çok sayıda Kartal Belediyesi personeli katıldı.



Sinan Yılmaz'ın naaşı, Yavuz Selim Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları içinde Pendik Velibaba Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL