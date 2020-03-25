Kartal Belediyesi'nin evde sağlık ve hasta nakil hizmetleri devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nin evde sağlık ve hasta nakil hizmetleri devam ediyor - Son Dakika

Kartal Belediyesi'nin evde sağlık ve hasta nakil hizmetleri devam ediyor

6 saat önce

Kartal Belediyesi, korona virüs (Covid-19) ile verilen mücadelenin, kentin her noktasında uyum içerisinde gerçekleşmesi amacıyla kısa süreliğine durdurduğu "Evde Sağlık" ve "Hasta Nakil" hizmetlerine yeniden başladı.

Kartal Belediyesi'nin evde sağlık ve hasta nakil hizmetleri devam ediyor, System.String[]

Kartal Belediyesi, korona virüs (Covid-19) ile verilen mücadelenin, kentin her noktasında uyum içerisinde gerçekleşmesi amacıyla kısa süreliğine durdurduğu "Evde Sağlık" ve "Hasta Nakil" hizmetlerine yeniden başladı.


Kartal Belediyesi, alanında uzman personeli ile evde bakıma muhtaç; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların hizmetlerini ücretsiz karşıladığı "Evde Sağlık" ile "Hasta Nakil" hizmetlerini, küresel salgın korona virüsüne karşı yürütülen seferberliği genişletmek amacıyla kısa süreliğine durdurmuştu. Korona virüsüne karşı vatandaşları korumak adına sürecin başından itibaren sağlık, sosyal, ekonomik vb. alanlarda gerekli tedbirleri alarak çalışmalarını aralıksız bir şekilde ilçe geneline ulaştıran Kartal Belediyesi, kısa süreliğine ara verdiği "Evde Sağlık" ve "Hasta Nakil" hizmetlerine yeniden başladı.


Söz konusu hizmetlerin daha koordineli bir şekilde devamlılığını sağlamak amacıyla; Kartal Kaymakamlığı, Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kartal Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alan Kartal Belediyesi, evde bakıma muhtaç vatandaşlara; yara ve enjeksiyon konusunda, alanında uzman personelden oluşan ekipleriyle sağlık hizmeti sağlamaya devam ediyor.


Öte yandan özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların evden hastaneye, hastaneden eve ücretsiz bir şekilde ulaştırılmasının sağlandığı "Hasta Nakil" hizmeti de yeniden devrede. Kapsamda olan ve verilen hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların, 444 4 578 numaralı Komşu İletişim Merkezi'ni aramaları yeterli. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:49 Kaynak: İHA

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