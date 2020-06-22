Kartal Belediyesi'nin sivrisinek mücadelesi başladı - Son Dakika

Kartal Belediyesi'nin sivrisinek mücadelesi başladı

- Kartal Belediyesi'nin sivrisinek mücadelesi başladı Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekipler, yaz aylarında sıcak havanın etkisini göstermesi ile artan sivrisinek ve çeşitli haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

- Kartal Belediyesi'nin sivrisinek mücadelesi başladı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekipler, yaz aylarında sıcak havanın etkisini göstermesi ile artan sivrisinek ve çeşitli haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, eşgüdüm içerisinde ilçe genelindeki tüm mahallelerde akşam saatlerinde sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Sivrisinek üreme alanlarına öncelik verilerek devam eden çalışmalar kapsamında Kartal'ın bütün mahallerinde her hafta bir kere ilaçlama çalışması gerçekleştirilecek. Önceden belirlenmiş bir program çerçevesinde devam eden çalışmalarda hava durumu ve iklim koşullarına göre esnek düzenlemeye de geçilebiliyor.

Kartal Belediyesi'nin sivrisinek mücadele programında Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığı alanında uygun görülerek izin verilen ilaçlar kullanılıyor. Kartal Belediyesi'nin sivrisinekle mücadele programı kapsamında devam eden çalışmalar, tüm yaz mevsimi boyunca aralıksız olarak sürdürülecek.

Halk sağlığını korumak için gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarında vatandaşlardan gelen talep ve önerilere büyük önem verildiğini ifade eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Halkımızın sağlığını korumak ve yaşam kalitesini arttırmak bizim için çok önemli. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli arkadaşlarımız da bu konuda büyük bir özveri ve gayret ile çalışmalarını yürütüyorlar. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte etkili olan sıcak havalarda çoğalan sivrisinek ve haşerelerin Kartallılar için bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi adına var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kartal Belediyesi'nin sivrisinek mücadelesi başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi, Kartal, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi'nin sivrisinek mücadelesi başladı - Son Dakika

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