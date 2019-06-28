Kartal Belediyesi'nin yaz sanat kursları için kayıtlar başladı
1 saat önce
Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi'nin 'Yaz Sanat Kursları' kapsamında organize ettiği 'tiyatro ve gitar' kursları için yaz dönemi kayıtları başladı.
Kartal Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:08 Kaynak: İHA
ve Kartal Halk Eğitim Merkezi'nin 'Yaz Sanat Kursları' kapsamında organize ettiği 'tiyatro ve gitar' kursları için yaz dönemi kayıtları başladı.
Kartal Belediyesi'nin çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz kursları, yaz döneminde de devam ediyor. Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yapılacak olan 'tiyatro ve gitar' kurslarının kayıtları başladı. 8 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik açılacak olan tiyatro ve gitar kurslarında çocuklar ve gençler, yaz ayları boyunca sosyal aktiviteler ile yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirirken aynı zamanda yeteneklerini geliştirme imkanı bulacak. Uğur Mumcu
Kültür Merkezi'nde açılacak ücretsiz kurslara başvurmak isteyen vatandaşların kayıt formunu eksiksiz olarak doldurarak açılacak kurs merkezlerine teslim etmesi gerekiyor. - İSTANBUL
Son dakika! MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada karar verildi
Yılın tabanca ödülü Türk markası Canik'e verildi
Rusya Lideri Putin ve ABD Lideri Trump, Türkiye'yi konuştu
Son dakika! İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve tüm yardımcıları istifa etti