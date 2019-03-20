Son Dakika Haberleri: Kartal Belediyesi Okullarda Afet Bilinci Eğitimlerine Devam Ediyor

Kartal Belediyesi Okullarda Afet Bilinci Eğitimlerine Devam Ediyor

1 saat önce

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün öncülüğünde doğal afetlere karşı "sosyal bilinç" oluşturma çabasıyla hareket eden Kartal Belediyesi;

Kartal Belediyesi Okullarda Afet Bilinci Eğitimlerine Devam Ediyor, System.String[]
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün öncülüğünde doğal afetlere karşı "sosyal bilinç" oluşturma çabasıyla hareket eden Kartal Belediyesi; ilçedeki eğitim öğretim kurumlarında verdiği deprem, yangın ve sel gibi afetlerin zararlarının azaltılmasını amaçlayan 'Temel Afet Bilinci' eğitimlerine devam ediyor.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü'nde görevli profesyonel arama-kurtarma ekiplerinin, doğal afetlerde yapılması gerekenleri anlattığı 'Temel Afet Bilinci' eğitimi, Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Kartal Semiha Şakir Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. İki oturum halinde toplam 300 öğrencinin katıldığı eğitimde Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü'nde görevli uzmanlar afet bilinci ve afet öncesi ve sonrasında neler yapılması gerektiğini anlattı. Olası bir İstanbul depremine ve diğer doğal afetlere yönelik hazırlanan 'Temel Afet Bilinci Eğitim' projesi kapsamında öğrencileri, afet sırasında neler yapılması gerektiği, afet ve acil durum çantasının hazırlanışı ve acil durum telefonları hakkında bilgilendiren uzmanlar, öğrencilere afet sırasında nasıl davranmaları gerektiği konusunda da hayat kurtaran ipuçları verdi. Anlatılanların uygulamalı olarak da gösterildiği eğitim sırasında öğrencilerin sorduğu sorular ekip tarafından yanıtlandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:38 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSKİ Abonelik İşlemleri Artık Mobil Uygulamada Oyuncu Ümit Yesin, Gözyaşları Arasında Son Yolculuğuna Uğurlandı 70 Milyonluk Büyük İkramiyenin Sahibi Parasını Hala Almadı! Talihlinin Kaybı 2,6 Milyon Lira Küçükçekmece'de Günlük Kiralık Dairede Kadın Cinayeti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 14:20:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal Belediyesi Okullarda Afet Bilinci Eğitimlerine Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]