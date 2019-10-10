Kartal Belediyesi, riskli yapılar ve metruk binaların yıkımına devam ediyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde Kartal'da tehlikeye neden olan metruk binalar ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli yapı raporu alınan binaların yıkımına devam ediliyor.



Kartal Belediyesinin ilçe genelinde yaptığı çalışmalar kapsamında tespit edilen 2 riskli bina ve 1 metruk binanın daha Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştirildi. Yakacık Yeni Mahalle Üst Sokak'ta bulunan ve riskli yapı raporu almalarına rağmen 90 günlük yasal süre içinde yıkımı gerçekleştirilmeyen 2 bina ile ilgili harekete geçen Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri kullanarak binaları tamamen yıkarak kullanılamaz hale getirdi.



Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bir sonraki adresi ise metruk bir bina oldu. Atalar Zeytinlik Caddesi Gümüş Sokak'ta bulunan metruk bir bina, ekipler tarafından yıkıldı. Yıkımlar sırasında ortaya çıkan tozu yatıştırmak amacıyla sürekli olarak tazyikli su kullanıldı. Her iki bölgede asayiş sorunlarına da yol açan riskli yapı ve metruk binaların yıkılması için mal sahiplerine ve yasal temsilcilerine tebligat yapıldığı; ancak verilen 90 günlük yasal sürenin ardından yıkımların başlandığı öğrenildi.



Kartal İlçe sınırları içinde 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı raporuna başvurup boşaltılmalarına rağmen yıkılmayan 68 binanın bulunduğu öğrenildi. Bu güne kadar söz konusu binalardan 54'ünün Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldığı ve geriye kalan 14 binanın da yıkım süreçlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan bu kapsam dışında kalan metruk binaların da yazışmalarının tamamlanmasının ardından yıkımları gerçekleştirilecek. - İSTANBUL