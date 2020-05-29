Kartal Belediyesi salgın sonrası kılınacak ilk Cuma namazı için cami avlularını yıkadı - Son Dakika

- Kartal Belediyesi salgın sonrası kılınacak ilk Cuma namazı için cami avlularını yıkadı

İSTANBUL - Korona virüs salgınından korunmak amacıyla Mart ayında kapatılan camilerin ibadete açılması ve salgın sonrası kılınacak ilk Cuma Namazı için Kartal Belediyesi hazırlıklarını tamamladı.

Müftülükten alınan listeye göre harekete geçen Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Cumartesi ve Pazartesi günleri camilerin dezenfektasyonunu tamamlamıştı. Alınan kararlar gereği Cuma namazının cami avluları gibi açık alanlarında kılınacağından dolayı ekipler bu kez camilerin avluları için kolları sıvadı. Ekipler, çalışmalar sırasında cami avlularını bol dezenfektanlı su ve köpükle yıkadı.

Tazyikli su kullanan ekipler, camilerin açık alanlarını yıkayarak hijyenik hale getirdi. Ekiplerin çalıştığı camilerden biri olan Hasan Tahsin Uğur Camii'nde cemaatin dokunabileceği duvar, merdivenler, korkuluklar ve tırabzanlar da titizlikle yıkanarak dezenfekte edildi.

Kartal Müftülüğü tarafından iletilen listeye göre dezenfektasyon çalışmasını yürüten ekipler, gayretli çalışmalar sonucu ilçedeki tüm cami avlularını Cuma namazına hazır hale getirdi.