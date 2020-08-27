Kartal Belediyesi satranç akademisi yeni üyelerini bekliyor - Son Dakika

Kartal Belediyesi'nin hayata geçirdiği önemli projelerden biri olan ve geçen yıl Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Kartal Belediyesi Satranç Akademisi için kayıtlar 31 Ağustos'ta başlıyor.

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde 5-14 yaş aralığındaki çocuklara hizmet veren Satranç Akademisi, satranç sporuna gönül vermiş genç yetenekleri bekliyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında online gerçekleştirilecek olan kayıtlar, 31 Ağustos 2020 (09.00 itibari ile) – 6 Eylül 2020 tarihleri arasında (24.00'a kadar) https://ebelediye.kartal.bel.tr/Spor/SatrancBasvuru.aspx linki üzerinden yapılacak.

Akademi, tecrübeli ve uzman eğitmen kadrosu ile satranç sporunda gelişmek isteyen çocuk ve gençlere pandemi döneminde eğitimleri, 21 Eylül 2020 itibarı ile online olarak sunacak. Eğitimler online olarak uygun görülen programlar üzerinden verileceğinden gerekli ekipmanın (bilgisayar, internet bağlantısı, kamera, mikrofon, kulaklık vb.) sağlanmasından öğrenci veya öğrenci velisi sorumlu tutulacak. Pandemi gündemine göre online dersler, gerekli önlemler alınarak ve en fazla 12 kişilik büyük sınıflarda yapılması koşulu ile fiziksel derslere çevrilebilecek. - İSTANBUL