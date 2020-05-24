Kartal Belediyesi şehit ailelerini bayramda unutmadı - Son Dakika

Kartal Belediyesi gçrevlileri, ilçede bulunan şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelere belediye ekipleri tarafından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in bayram mesajı iletilerek, bayram çikolatası takdim edildi.



Kartal Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Ramazan Bayramı'nı kapsayan sürede sokağa çıkma kısıtlamasının duyurulmasının ardından ilçede yaşayan şehit aileleri için harekete geçti. Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kartal'daki şehit ailelerinin adreslerini tek tek ziyaret etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soran ekipler, şehit ailelerinin bayramlarını kutladıktan ve Başkan Gökhan Yüksel'in bayram mesajını ilettikten sonra paketlenmiş bayram çikolatalarını kendilerine takdim etti. - İSTANBUL