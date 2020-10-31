Kartal Belediyesi Sivil Savunma Ekipleri İzmir'de - Son Dakika

Kartal Belediyesi Sivil Savunma kurtarma ekibi, deprem bölgesi İzmir'e ulaşarak AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile beraber arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Dün, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.8 büyüklüğünde ki deprem sonrası Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatıyla teyakkuza geçen, Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bağlı tüm ekip bölgeye ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

İki tam donanımlı araç ve 8 personelle deprem bölgesine ulaşan Kartal Belediyesi Sivil Savunma kurtarma ekibi, gece boyunca AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışarak, arama kurtarma çalışmalarına destek oldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Deprem sonrası tüm ekibimizle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptık .Tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak Sivil Savunma ekibimiz yola çıktı ve sabaha karşı ulaştığı deprem bölgesine Afad ve İzmir Büyük Şehir Belediyesi ekiplerine koordine olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Tek amacımız enkaz altından bir canı daha kurtarmak. Tüm İzmir'e ve ülkemize geçmiş olsun. Yitirdiğimiz vatandaşlarımıza rahmet yaralı olarak kurtarılanlara da acil şifalar diliyorum" dedi. - İSTANBUL