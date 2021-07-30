Kartal Belediyesi Sivil Savunma Ekipleri yangınla mücadeleye yardım için Manavgat'a hareket etti - Son Dakika

Kartal Belediyesi sivil savunma ekipleri, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangında, yangını söndürme ve soğutma işlemlerine yardım için bugün bölgeye hareket etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve çevre bölgelere yayılan yangının soğutma çalışmalarına destek için Kartal Belediyesi Sivil Savunma Ekipleri de yola çıktı. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Ekibi ve sağlık çalışanlarından oluşan toplamda 10 kişilik ekip yangının seyri ve durumu hakkında bilgi sahibi olduktan sonra bölgedeki çalışmalara destek verecekler.

Ekipte bulunan Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürü, "Ben eski bir itfaiyeciyim. Orada ihtiyaç olan, oraya giden itfaiyeci arkadaşlarımızdan öğrendik, Sivil Savunma Müdürlüğü olarak yardımcı olabileceğimiz hangi konular varsa personelimizle beraber öncelikle İstanbul İtfaiyesine daha sonra da Manavgat'taki tüm yangınlara yardımcı personel olarak elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışacağız. Aynı zamanda orada en çok ihtiyaç olan, dumandan etkilenen insanların ilk tedavisini, oksijen ihtiyacını karşılayabilmek için ambulansımızla gidiyoruz. Orada yaptığımız en çok ihtiyaç olan malzemelerden birisi olan sağlık aracı ve malzemelerini de yanımızda götürüyoruz" dedi. - İSTANBUL