Kartal Belediyesi soğuk kış günlerinde de sokak hayvanlarının yanında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi soğuk kış günlerinde de sokak hayvanlarının yanında - Son Dakika

Kartal Belediyesi soğuk kış günlerinde de sokak hayvanlarının yanında

6 saat önce

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve karlı havaların etkisini göstermesiyle birlikte ilçenin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama desteğini sürdürüyor.

Kartal Belediyesi soğuk kış günlerinde de sokak hayvanlarının yanında, System.String[]

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve karlı havaların etkisini göstermesiyle birlikte ilçenin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama desteğini sürdürüyor.


Gece geç saatlere kadar mama dağıttılar


Hafta sonu etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışıyla birlikte Kartal Belediyesi'ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri özellikle ulaşımın zor olduğu bölgelere giderek sokak hayvanları için besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımında bulundu. Ekipler, mama dağıtımı çalışmalarını günün geç saatlerine kadar özellikle Aydos dağı ve bölgesinde gerçekleştirdi. Kuru mama dağıtımı, ekipler tarafından kış ayları boyunca düzenli olarak gerçekleştiriliyor.


"Hayvan dostu belediyeyiz"


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi'nin hayvan dostu bir belediye olduğunu kaydederek, "Kış aylarının başladığı ilk andan itibaren ekiplerimiz, yiyecek bulmakta zorlanan hayvan dostlarımıza yönelik çalışmalara devam ediyor. Özellikle Aydos ve çevresi gibi ulaşımın zor olduğu alanlarda mama dağıtımını yoğunlaştırdık. Bu soğuk günlerde hayvan dostlarımıza karşı duyarlı davranan tüm Kartallı komşularımıza da teşekkür ediyorum. Sadık dostlarımız için mama dağıtımlarımız düzenli aralıklarla devam edecek." İfadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:09 Kaynak: İHA
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