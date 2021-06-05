Kartal Belediyesi tarafından kafe ve restoranlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Kartal Belediyesi, Covid 19 pandemisi nedeniyle ilçede sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Türkiye genelinde kademeli normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Kartal Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sıklaştırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan kafe ve restoranları dezenfekte ederek hem esnafları, hem de vatandaşları koruma altına alma adına hizmetlerini sürdürüyor.

Kartallılar için dezenfekte çalışmaları ve denetimler devam edecek

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kademeli normalleşme dönemiyle birlikte belediyenin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini, ilçe genelinde kamu kuruluşları, okullar, kafe ve restoranlar olmak üzere dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Hem esnaf, hem de vatandaşlar için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini belirten Başkan Yüksel, ilçe genelinde kurallara uyulup uyulmadığına dair denetimlerinde yürütüldüğünü belirtti.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgenin ardından gerekli şartları sağlayan yeme-içme mekanları müşteri kabul etmeye başladı. Kartal Belediyesi de geçtiğimiz süreçte Covid 19 pandemisi nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan işletmelere yardımcı olarak, ücretsiz dezenfekte hizmeti vermeye devam ediyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalarda, müşteri ağırlamaya başlayan kafe ve restoran gibi işletmelerin dezenfekte çalışmaları büyük bir titizlikle sürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün alanında uzman ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda ilçede bulunan işletmeler için Nano Gümüş İyon teknolojisi kullanılarak dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor. Antiviral ve antibakteriyel özelliğe sahip teknoloji ile gümüş iyonları mikron seviyelerine indirilerek virüs, bakteri ve mantarların aylarca yüzeylerde tutunmaları bu teknolojisi kullanılarak engellenebiliyor. - İSTANBUL