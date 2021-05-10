Kartal Belediyesi, temizlik hizmetlerine 'tam kapanma'da hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

Kartal Belediyesi, temizlik hizmetlerine 'tam kapanma'da hız kesmeden devam ediyor

10.05.2021 13:29
Kartal Belediyesi, temizlik hizmetlerine 'tam kapanma'da hız kesmeden devam ediyor, System.String[]

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 salgını önlemleri nedeni ile uygulanan tam kapanma sürecinde de tam kapasite çalışmalarına devam ediyor.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 salgını önlemleri nedeni ile uygulanan tam kapanma sürecinde de tam kapasite çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, periyodik olarak gerçekleştirdikleri dezenfeksiyon çalışmalarını tam kapanma sürecinde de faaliyette olan kamu kurumlarında, hizmet binalarında, toplu taşıma araçlarında, sağlık kuruluşları ile talep edilen binalarda yoğunlaştırırken, günlük 400 ile 500 ton çöp topluyor, boşaltılan konteynerleri yıkıyor, ilçe genelindeki cadde ve sokakları süpürerek etkin bir temizlik çalışması yürütüyor.

20 mahalleye 3 vardiya halinde toplam 42 araç ile hizmet veren Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma sürecinde bazı değişiklikler gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmalarına başladıkları saat, vatandaşların evde bulunduğu bu dönemde, daha fazla çöp toplamak amacıyla değiştirildi.

Günlük toplanan çöp miktarı 350-375 tondan 400-500 tona çıktı

Gündüz 28, gece ise 14 çöp aracının aktif olduğu ilçede, normalde ortalama 350-375 ton arası toplanan çöp miktarı, tam kapanma döneminde günlük ortalama 460 tonun üzerine çıktı. Pandemi öncesi de Pazartesi veya uzun tatil günlerinden sonra çöp miktarının bazen 400-450 tona kadar çıkabildiği ve ekiplerin bu duruma hazırlıklı olduğu öğrenildi. Toplam 400 personel ile hizmet veren Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Komşu İletişim Merkezi'ne ulaşan taleplere de ayrıca cevap veriyor.

Cadde ve sokaklar temizleniyor

Müdürlüğe bağlı 110 personel ise cadde ve sokakların temizliği ve süpürülmesinden sorumlu. Mevsim şartlarının da değişmesiyle sokakları çöpün yanı sıra polen ve kuru otlardan süpürerek temizleyen ekipler, alerji sorunu olan vatandaşların rahat nefes almasını sağlıyor. Çöp toplama araçlarında çalışan ve 3 vardiya halinde sayıları 200'ü aşan personel ise her gün 10 binden fazla çöp konteynerini boşaltıyor. Bazı yoğun bölgelerde çöp konteynerleri birkaç kez boşaltılırken temizlik faaliyetleri gece saatlerinde de durmuyor ve bu kez 14 araç ilçe genelinde çöpler toplanıyor.

Çöp konteynerleri deterjan ile yıkanıyor

Ekiplerin tam kapanma döneminde hızlandırdığı bir diğer çalışma ise çöp konteynerlerinin yıkanması. Ekipler 2 adet otomatik konteyner yıkama makinesi ile günde 2 vardiya halinde 240'dan fazla konteyner yıkayabiliyor. Çöp konteynerleri basınçlı su ve deterjan ile otomatik makinede 3 dakika boyunca yıkanarak kötü kokuların yaymasının da önüne geçiliyor.

Dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Covid-19 virüsünün neden olduğu salgın ile birlikte Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün rutin faaliyetlerinden biri haline gelen dezenfekte çalışmaları ise tam kapanma döneminde de devam ediyor. 3 kişiden oluşan 4 farklı ekip tam kapanma döneminde faaliyette olan kamu kurumlarını, hizmet binalarını, toplu taşıma araçlarını, sağlık kuruluşlarını ve talep edilen binaları dezenfekte ediyor. Özel solüsyon kullanan ekipler, bu güne kadar 16 milyon metrekareden fazla alanı dezenfekte etti. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, temizlik hizmetlerine 'tam kapanma'da hız kesmeden devam ediyor
Kartal Belediyesi, temizlik hizmetlerine 'tam kapanma'da hız kesmeden devam ediyor
Kartal Belediyesi, temizlik hizmetlerine 'tam kapanma'da hız kesmeden devam ediyor
Kartal Belediyesi, temizlik hizmetlerine 'tam kapanma'da hız kesmeden devam ediyor
Kartal Belediyesi, temizlik hizmetlerine 'tam kapanma'da hız kesmeden devam ediyor
Kartal Belediyesi, temizlik hizmetlerine 'tam kapanma'da hız kesmeden devam ediyor
Kartal Belediyesi, temizlik hizmetlerine 'tam kapanma'da hız kesmeden devam ediyor
Kartal Belediyesi, temizlik hizmetlerine 'tam kapanma'da hız kesmeden devam ediyor
Kartal Belediyesi, temizlik hizmetlerine 'tam kapanma'da hız kesmeden devam ediyor

Kartal Belediyesi, Koronavirüs, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi, temizlik hizmetlerine 'tam kapanma'da hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika


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