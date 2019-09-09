Kartal Belediyesi ve Ahbap Platformu'ndan örnek çalışma

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Ahbap Platformu, el ele vererek bir ilkokulun dış duvarlarını resimlerle renklendirdi.



Kartal'da bulunan İbrahim-Saime Zıpkın İlkokulunun dış duvarları, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala üniversite öğrencileri ve Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanları tarafından resimlerle renklendirildi. Gençlerin çalışmaları sonunda okulun dış duvarları, minik öğrencilerin hayal dünyalarına hitap edecek renklere ve şekillere büründü. Ayrıca Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün bugüne kadar binlerce öğrenciyi kitapla buluşturan 'Kitaplar Kartal'dan Okuması Sizden' projesi kapsamında okula kitap desteğinde bulunuldu. Okul Müdürü Erdoğan Aslan'a kitapları teslim eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, "Okullarımızın duvarlarını güzelleştirmek ve daha çevreci bir okul yaratabilmek adına çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda belediye olarak 'Kitaplar Kartal'dan Okuması Sizden' isimli projemiz kapsamında topladığımız kitaplardan 500 kadarını okulumuza getirdik ve getirmeye devam edeceğiz" diyerek Kartal Belediyesi ve Başkan Gökhan Yüksel'in eğitime verdiği öneme vurgu yaptı.



Daha önce de Ahbap Platformu ile çeşitli projelere imza atan Kartal Belediyesi, bu proje ile 2019-2020 eğitim öğretim yılına başlayacak miniklerin yüzünü güldürmeyi başardı. - İSTANBUL