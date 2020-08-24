Kartal Belediyesi, Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında satranç Turnuvası Düzenliyor - Son Dakika

Kartal Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümüne özel Satranç Turnuvası düzenliyor.

'30 Ağustos Zafer Bayramı' etkinlikleri kapsamında Kartal Belediyesi Satranç Akademisi, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu ile Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği'nin iş birliğinde düzenlenecek olan "Zafer Bayramı Online Satranç Turnuvası" 30 Ağustos 2020 Pazar günü, saat 14.00'da başlayacak.

Turnuva https://www.chess.com/ platformunda her yaş grubunun katılımına açık olarak 5 dakika+2 saniye düşünme süresinde 11 tur şeklinde düzenlenecek. Turnuvada genel sıralamada ve kategori ödüllerinde dereceye girecek toplam 30 sporcu, Kartal Belediyesi tarafından toplamda 5.000 TL maddi ödül ile ödüllendirilecek.

Katılım koşulları;

1-Turnuvaya katılmak isteyen sporcuların chess.com sitesinden ücretsiz olarak kullanıcı adı alması gerekmektedir.

2-Kullanıcı adları sporcuların gerçek ad-soyad bilgisi ve ilave olarak sadece rakamdan oluşturulabilir.

3-Turnuvaya katılmak isteyen sporcuların https://www.chess.com/ sitesinde turnuva grubuna/kulübüne üye olmaları gerekmektedir.

4-Turnuvaya katılmak için http://istanbul.tsf.org.tr/ internet sitesinden online kayıt yaptırılmalıdır.

5-Turnuva başlangıç saatinden 1 saat önce ile turnuva başlangıcına kadar turnuvaya kayıt kontrol işlemleri chess.com sitesinden Turnuva linkinde yer alan KATIL butonuna tıklanarak yaptırılır. - İSTANBUL