Kartal Belediyesinde Devir Teslim Töreni

Kartal'ın yeni Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, mazbatasını aldıktan sonra Kartal Belediye binasına gelerek görevi eski Başkan Altınok Öz'den devraldı.

Kartal'ın yeni Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, mazbatasını aldıktan sonra Kartal Belediye binasına gelerek görevi eski Başkan Altınok Öz'den devraldı. CHP'li Başkan Gökhan Yüksel, "Bu hizmet yarışında daha fazla koşmaya, Kartal halkına daha fazla hizmet etmeye, devraldığım bayrağı daha yukarı noktaya taşımak için belediyedeki arkadaşlarımızla, kadrolarımızla devam edeceğiz" dedi.



Kartal Belediyesinde devir teslim töreni düzenlendi. Mazbatasını alarak belediye binasına gelen yeni Başkan Gökhan Yüksel, önceki Başkan Altınok Öz'den görevi resmen devraldı. Binaya girişinde partililer tarafından coşkuyla karşılanan Yüksel'i başkanlık makamı girişinde Op. Dr. Altınok Öz karşıladı. Daha sonra partililerle birlikte başkanlık makamına geçen Yüksel ve Öz, devir teslim işlemlerini tamamlayan evrakları imzaladı.



Törende konuşan eski Başkan Altınok Öz, "Her şeyden önce Gökhan Yüksel başkanımıza hem teşekkür ediyor hem de başarılarından dolayı kutluyorum. Hiç kimse Altınok Öz ile Gökhan Yüksel arasında herhangi bir ayrışma var gibi görmesin. Bizim Gökhan Yüksel'le Kartal özelinde hiçbir sorunumuz yoktur. Partinin ideolojik yapısıyla ilgili sorunlar nedeniyle, ayrışmış gibi göstermeye kimsenin hakkı yoktur. Sosyal demokrat ilçelerde yürüyerek yolumuza devam edeceğiz. Benim için yerel yönetim süreci bitmiştir. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yeni Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi olarak yoluna devam etmelidir. Bu benim düşüncemdir, ayrıştığımız nokta da budur sadece. Bu süreci çok iyi yürüten Kartal ilçemize, örgütümüze ve belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Her zaman bir belediye başkanı eskisi olarak emrinde olduğumu da belirtmek istiyorum. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Mührü de teslim ediyorum" dedi.



Başkanlık mührünü Altınok Öz'den devralan Gökhan Yüksel ise, "Bu bir veda değil, sadece bir bayrak değişimi. Bayrağı devralan ben, biz olduk artık. Dolayısıyla Kartal'da bütün komşularımızı ve 368 bin kişiyi aynı şekilde kucaklamaya devam edeceğiz. Bu hizmet yarışında daha fazla koşmaya, Kartal halkına daha fazla hizmet etmeye, devraldığım bayrağı daha yukarı noktaya taşımak için belediyedeki arkadaşlarımızla, kadrolarımızla devam edeceğiz. Hem güler yüzümüzü arttıracağız, hem güzel projelerimizi hayata geçirip Kartal halkının yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz. 10 yıl boyunca bu mücadelenin önünde koşan sevgili Altınok başkanıma vermiş olduğu emeklerden ötürü çok teşekkür ediyorum. 2 yıl yanında başkan yardımcılığı yaptım, dolayısıyla ondan edindiğim bilgi, deneyim, tecrübe, bunları da önümüze katarak yeni dönemde daha fazla koşturacak bir enerjiyle Kartal halkına hizmet etmek istiyoruz. Kartal'da bu sürece katkı koyan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin yüreğine sağlık" şeklinde konuştu



Konuşmaların ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Op. Dr. Altınok Öz, devir teslimi resmiyete bağlayan imzaları attı. Böylece Gökhan Yüksel resmen görevine başladı. - İSTANBUL

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