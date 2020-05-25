Kartal Belediyesinden atık malzemelerden müzik aleti tasarım yarışması - Son Dakika

Kartal Belediyesi, "5 Haziran Dünya Çevre Günü"ne dikkati çekmek amacıyla "Atık Malzemelerden Müzik Aleti Tasarım Yarışması" düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dünya Çevre Günü kapsamında, vatandaşların odağını çevreye yöneltmek, geri dönüşüm atıkları konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunmak, karantina günlerinde ailece sosyal etkinliklerde bulunarak sanatsal çalışmalar yapmalarını sağlamak amacıyla geri dönüşüm yarışması organize edildi.

"Müziğe Renk Kat, Geri Dönüşüme Hayat Ver" sloganı ile hayat bulan geri dönüşüm temalı yarışmada, vatandaşlar pet şişe, plastik, cam, naylon, kağıt, taş, tel, karton, lastik, pil, metal ve pil gibi atık malzemeleri kullanarak müzik aleti tasarlayacak.

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çevreye verdikleri önemden dolayı her yıl onlarca proje ürettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Çevre müdürlüğümüz ile beraber, 5 Haziran Dünya Çevre Günü için özel bir yarışma organize ettik. Ben tüm vatandaşlarımızı bu yarışmada hünerlerini sergilemeye ve geri dönüşüme katkıda bulunmaya davet ediyorum."