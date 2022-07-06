Kartal Belediyesinden bayramda mezarlık ziyaretlerinde ücretsiz ulaşım - Son Dakika
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Kartal Belediyesinden bayramda mezarlık ziyaretlerinde ücretsiz ulaşım

06.07.2022 10:49
Kartal Belediyesinden bayramda mezarlık ziyaretlerinde ücretsiz ulaşım

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların mezarlık ziyaretlerini yapabilmesi için 8 ile 10 Temmuz arasında günün belirli saatlerinde ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların mezarlık ziyaretlerini yapabilmesi için 8 ile 10 Temmuz arasında günün belirli saatlerinde ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayram dolayısıyla verilecek ücretsiz ulaşım hizmeti, arife günü ile bayramın 1 ve 2. günü olmak üzere toplam 3 gün boyunca sürecek. Kartal Meydanı'ndan günün belirli saatlerindeki ücretsiz ulaşım hizmeti ile vatandaşların mezarlık ziyaretleri yapmaları sağlanacak.

Gün boyunca farklı saatlerde hizmet verecek ulaşım servisi ile Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli ve Osmangazi mezarlıklarına gidiş ve dönüş olmak üzere araçlar kaldırılacak.

Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak için planlanan ulaştırma hizmeti 8-9-10 Temmuz'da verilecek.

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Kaynak: AA

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesinden bayramda mezarlık ziyaretlerinde ücretsiz ulaşım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal Belediyesinden bayramda mezarlık ziyaretlerinde ücretsiz ulaşım - Son Dakika
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