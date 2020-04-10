Kartal Belediyesinden çocuklar için yarışma - Son Dakika

Kartal Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Şiir Okuma ve Resim Yarışması" düzenledi.

Kartal Belediyesinden yapılan açıklamada, Kreş Müdürlüğünün koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara bayram coşkusunu, resim ve şiirlerle yaşatmak için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yarışma düzenlediği duyuruldu.

Ödüllü Şiir Okuma ve Resim Yarışmasının, 4-6 yaş, 7-11 yaş ve 12-15 yaş olmak üzere 3 kategoride düzenleneceği belirtilen açıklamada, her kategoride birinciye 1000, ikinciye 750, üçüncüye ise 500 TL, mansiyon olarak da 250 TL para ödülü verileceği kaydedildi.

Açıklamada başvuruların, Kartal Belediyesinin 0532 212 57 81 numaralı WhatsApp hattı ve 23nisan@kartal.bel.tr adresi üzerinden alınacağı bildirilerek, "Yarışmaya katılmak isteyen çocuklar, ad ve soyadları ile birlikte, yarışmak istedikleri kategorideki çalışmalarını belirlenen adreslere gönderebilecekler. Çocuklar, 23 Nisan temalı resim kategorisi için A4, A5, 35x50 kağıda istenilen teknikte yapılan resmin fotoğrafı, şiir okuma kategorisi için ise şiir okurken çekilmiş videoları ile yarışmaya katılabilecek." ifadeleri kullanıldı.