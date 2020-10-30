Kartal Belediyesinden İzmir'e yardım - Son Dakika

Kartal Belediyesinden İzmir'e yardım

30.10.2020 20:04
Kartal Belediyesinden İzmir'e yardım, System.String[]

Kartal Belediyesi, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle teyakkuza geçti.

Kartal Belediyesi, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle teyakkuza geçti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatıyla, Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bağlı tüm ekipler, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için İzmir'e doğru yola çıktı.

Kartal Belediyesi, merkez üssü İzmir- Seferihisar olan, ilk belirlemelere göre 6.8 olarak tespit edilen deprem nedeniyle harekete geçti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, deprem haberinin duyulduğu ilk saatlerde Sivil Savunma Müdürlüğü Binasına gelerek, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ve Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yaşanan deprem ile alakalı bilgi aldı. Başkan Gökhan Yüksel'in talimatı doğrultusunda, Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bağlı tüm ekipler, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için İzmir'e doğru yola çıktı.

"Kartal Belediyesi İzmir ve Ege'nin Yanındadır"

Başkan Gökhan Yüksel, İzmir'de yaşanan depremle alakalı yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek, tüm İzmir'e ve Ege Bölgesi'ne geçmiş olsun dileklerini sundu. Kartal Belediyesi'nin tüm birimleriyle, İzmir ve Ege halkının yanında olduğunu kaydeden Kartal Belediye Başkanı, İzmir'e arama kurtartma çalışmalarına katılmak için yola çıkan sivil savunma ekiplerine başarılar diledi. - İSTANBUL

Kartal Belediyesinden İzmir'e yardım
Kartal Belediyesinden İzmir'e yardım
Kartal Belediyesinden İzmir'e yardım

Kartal Belediyesi, Deprem, Kartal, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesinden İzmir'e yardım - Son Dakika


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