Kartal Belediyesinden kadın personele özel sağlık eğitimi - Son Dakika

Kartal Belediyesi ile Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) işbirliğinde, belediye bünyesinde görev yapan kadın personele yönelik özel bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Genel olarak kadın sağlığının ele alındığı toplantıda kadınlarda sık görülen hastalıklar ve sağlığı koruyucu davranışlar konusunda bilgi verildi.



Sadece kadın çalışanların katılabildiği ve kadın sağlığı konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen bilgilendirme toplantısı, Kartal Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli Sosyolog Arzu Karayaylalı'nın konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda, kadınların temel cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkında doğru bilgilere erişimini sağlamak, koruyucu sağlık davranışları konusunda rol almalarını teşvik etmek amacıyla bazı konularda bilgi verildi.



Toplantıda ayrıca koruyucu sağlık bilgilerinin geliştirilmesi, kadınların günlük hayatta uyguladıkları riskli sağlık davranışlarının yerine doğru sağlık davranışları geliştirmeleri konusunda bilimsel etkinliği kanıtlanmış tavsiyeler verildi. Kadınların aile ve toplum içindeki konumlarının iyileştirilmesi konularının yanı sıra ailelerin sağlık bilincinin yükseltilmesini ve yaşam kalitesinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla bazı önemli bilgilerin de yer aldığı toplantıda, kadın üreme organlarının kanserleri, erken tanı, menopoz ve sağlık kontrolleri konu başlıkları ile ilgili bilgi verildi. - İSTANBUL