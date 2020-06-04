Kartal Belediyesinden kahvehanelere malzeme desteği - Son Dakika

Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak kapatılan ve yeniden faaliyete başlayan kahvehane ve kıraathanelere malzeme desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinde iş yerlerini geçici olarak kapatmak durumunda kalan ve 1 Haziran itibarıyla hijyen kurallarına uymak kaydıyla yeniden faaliyet gösteren işletmelerden kahvehane ve kıraathanelere paket çay, şeker ve Türk kahvesi dağıtıldı.

İlçede faaliyet gösteren 220 işletmeye malzeme desteğinde bulunuldu.