Kartal Belediyesinden korona virüsü denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal Belediyesinden korona virüsü denetimi - Son Dakika

Kartal Belediyesinden korona virüsü denetimi

6 saat önce

Korona virüsü olarak bilinen Covid 19 virüsünden vatandaşları korumak amacıyla olağanüstü önemler alan Kartal Belediyesi, ilçedeki alışveriş merkezlerini de denetlemeye başladı.

Kartal Belediyesinden korona virüsü denetimi, System.String[]

Korona virüsü olarak bilinen Covid 19 virüsünden vatandaşları korumak amacıyla olağanüstü önemler alan Kartal Belediyesi, ilçedeki alışveriş merkezlerini de denetlemeye başladı.


Hastalığın özellikle kalabalık ortamlarda hapşırık, öksürük ve yüzeylere temas ile bulaştığı gerçeğinden hareketle alışveriş merkezilerindeki önlemler kontrol edildi. Kartal Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, alınan önlemleri yerinde denetlemek için İST Marina Alışveriş Merkezi'ne giderek detaylı bir kontrol gerçekleştirdi.


Kartal'da korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla; önce belediye araçlarında sonra da tüm kreşlerde, okullarda ve toplu kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren Kartal Belediyesi, yapılan olağan üstü toplantının ardından alınan kararlar gereği önlemleri genişletti. Tüm okullarda ve ibadet merkezlerinde de dezenfekte yapılırken özellikle hafta sonları vatandaşların kalabalık halde bulunduğu alışveriş merkezileri için de harekete geçildi.


Kartal Belediyesi tarafından alışveriş merkezilerinden bir dizi önlem almaları istendi ve denetlemeler başladı. Kartal Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, önceki gün İST Marina Alışveriş Merkezi'ne giderek virüse karşı alınan tedbirleri yerinde inceledi. Uyarı ve bilgilendirme tabelaları konulması, alışveriş merkezinde dezenfeksiyon çalışması ve merkezin farklı noktalarına konulmuş el dezenfektanlarını kontrol ederek tavsiyelerde ve uyarılarda bulanan ekipler; özellikle yürüyen merdivenlerin el bantlarının sürekli temiz tutulmasını istedi.


Alışveriş merkezi yetkilileri ise sadece bu iş için bir personel görevlendirdiklerini belirterek, görevli personelin saat başı söz konusu bantları, dezenfekte ederek temiz tuttuğunu kaydetti. Denetimler Kartal'da bulunan diğer alışveriş merkezileri ve vatandaşların toplu olarak bulunabileceği diğer mekanlarda da devam edecek. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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