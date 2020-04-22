Kartal Belediyesinden marketlere dayanışma askısı - Son Dakika

Kartal Belediyesi, marketlere, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda yardımlarının toplandığı askılar yerleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için kamusal alanlar dezenfekte edilirken, salgının ekonomik etkileri ile de mücadele çalışmaları da sürdürülüyor.

İhtiyaç sahiplerine nakit/gıda yardımı ve belediye kiracılarına ödeme kolaylığı çalışmaları sağlanırken, belediye Kartal Kaymakamlığı ile birlikte ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli olacak yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında, ilçedeki marketlere, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda yardımlarının toplandığı askılar yerleştirildi. Hayırsever vatandaşların, marketlere yerleştirilen askılardaki gıda yardımları, Kartal Belediyesi tarafından toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.