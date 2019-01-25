Kartal Belediyesinden Otizmli Çocuğu Olan Ebeveynlere Psikolojik Destek

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün öncülüğünde kurulan ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak 3 farklı mahalledeki şubeleri ile faaliyet gösteren Kadın Danışma Merkezi, daha geniş kesimlere ulaşabilmek için bireysel danışmanlık ve seminer çalışmalarına ek olarak başlattığı...

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün öncülüğünde kurulan ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak 3 farklı mahalledeki şubeleri ile faaliyet gösteren Kadın Danışma Merkezi, daha geniş kesimlere ulaşabilmek için bireysel danışmanlık ve seminer çalışmalarına ek olarak başlattığı grup terapisi çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kadın Danışma Merkezi, yoğun çalışmaları neticesinde başlattığı Kadınlara Yönelik Psikolojik Destek Grubu çalışmalarının ardından, bir diğer çalışmaları olan "Otizmli Çocuğu Olan Ebeveynler İçin Psikolojik Destek Grubu" terapilerini hayata geçirdi.



Bireysel danışmanlık grup terapileri ve seminerler yoluyla Kartallı kadınlara ulaşarak hizmet sayısını her geçen gün daha da artıran Kadın Danışma Merkezi, daha geniş kitlelere ulaşabilmek adına çalışmalarına yenilerini ekleyerek Kartallı kadınların yanında olmaya devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde, 2018 yılı boyunca kadrosunda bulunan psikologların yanı sıra; farklı kurum ve gönüllülerle geliştirdikleri işbirlikleriyle; grup terapisi, çift ve bireysel psikoterapi hizmeti kapsamında 2 bin 475 seans terapi gerçekleştiren Kadın Danışma Merkezi, danışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda düzenlediği interaktif seminerlerle de 392 kadına ulaştı.



Hürriyet Mahallesi, Soğanlık ve Uğur Mumcu Mahallesi olmak üzere üç şubesi bulunan Kadın Danışma Merkezi; İstanbul Şehir Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı bünyesinde ve Doç. Dr. Zeynep Ceren Acartürk danışmanlığında bu yılın ilk grup terapisi çalışmasını, otizmli çocukları olan ailelere yönelik olarak başlatıyor. Kartal Belediyesi bu çalışmayla ebeveynler için kimi zaman kabul edilmesi güç bir durum olabilen otizmde erken teşhis ve doğru bir eğitim yöntemi ile olumlu yönde ilerlemeler kaydetmeyi amaçlıyor. Sosyal ve aile ilişkilerinin tamamen değiştiği bir durum olan otizmli bir çocuğa sahip olan ailelerin zaman zaman duygusal, maddi ve psikolojik anlamda sıkıntılar yaşadığı gerçeğinden yola çıkan Kadın Danışma Merkezi, söz konusu terapiyle ebeveynlerin yaşamlarını, otizmli çocukları ile birlikte sağlıklı sürdürmeleri konusunda önemli bir destek sağlıyor. Ebeveynlerin; yorgunluk, kaygı, stresle başa çıkamama, öfke kontrolünü sağlayamama gibi sorunlarla mücadele etmelerine yardımcı olmayı hedefleyen çalışmanın haftada bir gün, 2 saatlik oturumlar halinde, 7 haftada tamamlanması planlanıyor. Ücretsiz olarak sunulacak bu programa katılım 30 kişi ile sınırlı olacak. - İSTANBUL

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