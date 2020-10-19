Kartal Belediyesine grev kararı asıldı - Son Dakika

DİSK'e bağlı Genel-İş sendikasıyla Kartal Belediyesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine sendika yetkililerince belediye binası girişine grev kararı asıldı.

Belediye binası önünde toplanan işçiler, çeşitli sloganlar attı. Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, şubat ayından itibaren görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, yaklaşık 9 aydır görüşmeleri bitirmek için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Arıkan, "Pandemiden dolayı da süreç biraz uzadı. Bu zamana kadar yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Uyuşmazlık tutanağı ara bulucu tarafından tutuldu. 2'inci 60 günlük grev sürecinin son bir haftasına girdik. Bugün grev kararını asacağız. Bu ayın 27'sine kadar görüşmeler devam edecek. Olumlu bir teklif gelirse altına imza atarız. Derdimiz kavga değil, sözleşmeyi olumlu bir şekilde bitirmek. Yoksa ayın 27'sinde greve gideceğiz." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Arıkan ve sendika yetkililerince belediye binası girişine grev kararı asıldı.