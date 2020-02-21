Kartal Belediyesinin Alerji ile Mücadelede Mevhibe İnönü Kreşi, Avrupa'da ilk ve tek - Son Dakika

Kartal Belediyesinin 'Alerji ile Mücadelede Mevhibe İnönü Kreşi', Avrupa'da ilk ve tek olma özelliği taşıyor.



Avusturya'nın başkenti Viyana'da Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi konferans salonunda Uluslararası "Sıfır engel, engelsiz bir dünya için" konferansı düzenlendi. BM'de düzenlenen konferansta 80 ülkeden projeler anlatılarak, salonda bulunan 700'ü aşkın katılımcıyla tartışılıp tecrübeler paylaşıldı. Cuma günü son bulacak konferansta 75 ülke, projeler bazında finale kaldı. Konferansa konu olan proje çeşitlilikleriyle sıralamada ülkelere ödül verilecek. Kartal Belediyesinin "Alerji ile Mücadelede Mevhibe İnönü Kreşi" projesinin de Avrupa'da ilk ve tek olması nedeniyle dereceye girmesi bekleniyor.



"Kartal'da bugüne kadar 15 tane kreş inşa ettik"



Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, BM Viyana Ofisinde düzenlenen Uluslararası Sıfır Engel Konferansını değerlendirerek, "Avusturya'nın başkenti Viyana'dayız. Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisindeyiz. Kartal Belediyesi ve Alerji ile Yaşam Derneği ile birlikte geliştirmiş olduğumuz kreşimizin sunumunu yapmak için bugün buradayız. Bildiğiniz üzere okul öncesi eğitim çok kıymetli çok önemli. Biz de 2009 yılından beri Kartal'da bugüne kadar 15 tane kreş inşa ettik. Bu 15 kreşimizi gerçekleştirirken öğrencilerimizin birçok problemleriyle karşı karşıya geldik. Birçoğunu tecrübelerimizle çözdük, birçoğunu yardım alarak çözdük. Fakat bir sorun vardı ki çocukların alerjili durumu. Bu durumu da öğrenci sayımızın yüksekliğinden faydalanarak çıkarttık ve tespit ettik" dedi.



Başkan Yüksel açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:



"Derneğimizin katkılarıyla bir kreşimizi alerjili çocuklara eğitim alacağı şekilde dizayn ettik. İçerisinde işte halısından masaya, duvardan kullanılan kaleme kitaba kadar her biri anti alerjik maddelerden yapılmış durumda ama en önemlisi ve en değerlisi de yedikleri yemek. Özellikle de gıdaya olan alerjileri yüzünden bir çok çocuk okula devamsızlık yapıyordu. Bu çocuklarımızın eğitimini kolaylaştırmak içinde devamlılığını arttırmak için tabi bunların analizlerinin yapılması gerekiyordu. Sağlık durumlarının yapılması gerekiyordu. Bu noktada hem dizayn kısmında hemde detaylar kısmında ve danışmanlık kısmında Alerji ile Yaşam Derneği bize rehber oldu. Tabi bu kreşimize geçtiğimiz yıllarda yaptık, bir önceki Belediye Başkanımızla beraber yaptık. Ben de o zamanlar başkan yardımcısıydım. Bugün Belediye Başkanı olarak, Kartal Belediyesi olarak ülkemizi temsil ettik Birleşmiş Milletler'de. Yeni yeni farkındalığı artan, aslında alerjili çocuğu olan, alerjisi olan birileri için çok zorlu bir süreçti ama hem ülkemizde hemde bugün bu vesileyle dünyaya anlattığımız alerji ile yaşam mücadelesine farkındalılığını arttırmış olduk. Tabi okul öncesi eğitimi çok önemsiyoruz. Yeni bir nesil yetişiyor. Avrupa'da bunun önemini çok iyi biliyoruz. Evet okul öncesi eğitimin öneminden bahsettik. Kreşlerimizin sayısı şu anda 15, 16'ncısı yapım aşamasında. Birçok belediyenin bir çok kamu kuruluşunun okul öncesi eğitimde önemini anlatabilmek ve uygulayabilmek açısından adım attığının gerektiğini görüyorduk. Fakat bizler ileri bir adımla bunun sayısını 15'e çıkardık. 15 tane daha kreşimiz olunca da bu az öncede bahsettiğim sorunlarla baş başa kaldık ve çözüm ürettik. Tabi bu çözümleri üretirken de dediğim gibi şu anda da yanımızda olan Alerji ile Yaşam Derneği Başkanı Özlem hanım ve onun heyeti bize danışmanlık yaparak önümüzü açtılar bu konuda. Gururla ülkemizi burada temsil ediyoruz. Alerji ile Yaşamın farkındalığını ve hem ülkemizde hem de dünya'da farkındalılığını arttırabilmek açısından bu adımı atmış bulunduk. Bu anlamda gururluyuz. Çünkü alerji ile mücadele eden kreşimiz ve alerjik kreşimizin ismini de özellikle Mevhibe İnönü olarak koymuştuk. Sevgili İnönü ailesi sağ olsunlar onlara da buradan da selamlarımızı gönderiyoruz. Kendileri de açılışımıza da katılmışlardı. Bu kreşimiz Türkiye'de ilk olarak biliyorduk fakat buraya da da geldiğimizde Avrupa'da da ilk olduğumuzu öğrendik. Bu da ülkemiz açısından, bizler açısından ayrı bir gurur oldu, mutluyuz."



"Farkındalık oluşturmaktan gurur duyuyoruz"



Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar ise "Türkiye'nin en fazla öğrenci sayısına sahip olan yerel yönetim olarak biz Kartal Belediyesinde çalışmaktan, bu projeyi yönetmekten, alerjili çocuklarla birlikte farkındalık oluşturmaktan gerçekten çok gurur duyuyoruz. 23 milyon çocuğun yaşadığı Türkiye'de 1 milyon çocuk alerjili ve alerjinin engel olarak kabul edildiği dünyada ilk konferansta yer almaktan ve sunum yapmaktan ülkemiz adına mutluluk duyuyoruz" dedi.



BM Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği İkinci Katip Ayşe Sezen da, "Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi temsilciliği olarak biz de yerel yönetimlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın Alerjik Engeli Birleşmiş Milletler platformunda dile getirdikleri için kendilerine özellikle teşekkür diyoruz. Devlet olarak bu tür projelerde yer almak ve sahip çıkmak bizler için çok büyük bir gurur. Bunu da ayrıca belirtmek istiyoruz. Herkese katılımları için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Bugün Birleşmiş Milletler Merkezinde Sıfır Engel (Zero Project) konferansına davetliydik ve bir sunum gerçekleştirdik" diyen Alerji ile Yaşam Derneği Başkanı Özlem Ceylan şu ifadeleri kullandı:



"2018 yılında Kartal Belediyesi tarafından kurulan Türkiye'nin ilk ve tek alerjik çocuklara uygun kreşi olan Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezinin sunumu dünyanın 80 ülkesinden yaklaşık 700 katılımcısına tanıtmak fırsatına eriştik. Bu proje 2018 yılında hayata geçmişti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul'un en genç belediye başkanı olarak projenin hem yapım hemde açıkçası sürdürebilir olması konusunda bizlere hep destek oldu. Çünkü bizim gibi sivil toplum kuruluşları için yerel yönetimlerle beraber iş birlikleri yaparak halkın sorunlarına çözüm yöntemleri bulmak çözüm önerileri geliştirmek çok kıymetli. Dolayısıyla projeyi yapmak kadar sürdürülebilir olmasını da sağlamak çok çok kıymetli. Burada ülkemizi temsil ediyor olmaktan çok büyük bir gurur duyduk." - VİYANA