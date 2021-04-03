Kartal Belediyesinin 'Sanata ve Sanatçıya Destek' etkinlikleri sürüyor - Son Dakika

Kartal Belediyesinin 'Sanata ve Sanatçıya Destek' etkinlikleri sürüyor

03.04.2021 10:12
Kartal Belediyesinin 'Sanata ve Sanatçıya Destek' etkinlikleri sürüyor, System.String[]

Korona virüs salgınıyla birlikte faaliyetlerini ertelemek ya da iptal etmek zorunda kalan sanatçılara yönelik başlattığı destek etkinlikleriyle adından söz ettiren Kartal Belediyesi, Nisan ayı süresince de sanat sektörüne destek olmaya devam ediyor.

Korona virüs salgınıyla birlikte faaliyetlerini ertelemek ya da iptal etmek zorunda kalan sanatçılara yönelik başlattığı destek etkinlikleriyle adından söz ettiren Kartal Belediyesi, Nisan ayı süresince de sanat sektörüne destek olmaya devam ediyor.

Aylık gerçekleştirdiği etkinliklerle kültür sanat sektöründeki birçok değerli ismi online programlar aracılığıyla vatandaşlarla buluşturan Kartal Belediyesi, Nisan ayı boyunca da konserleri ve tiyatro oyunlarını ekranlara taşıyor.

22 sanatçı sahne alacak

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonu ile düzenlenen ve 1 Nisan 2021 itibari ile başlayan etkinliklerde; 22 konser ve 4 çocuk tiyatro oyunu, Kartal Belediyesinin Youtube, Facebook ve Twitter hesaplarından yayınlanacak.

Kartal Belediyesi, Nisan ayı boyunca; Zeyno, Nazmi Can, Hasan Yıldız, Hayri Süt, Coşkun Demir, Sercan Demir, Sedat Ünver, Aşkın Nur Metin, Mehmet Şimşek, Sultan Bilgin, Ayşe Çevik, Ahmet Can Kaya, Zeynel İbiş, Umut Seryol, Aygün Öztürk, Erdoğan Doğan, Yücel Yıldız, Eski Moda, Kubilay Duman, Alahattin Büyükurgan, Cengiz Budak ve Taner Özdemir konserleri ile hem ekonomik zorlukla mücadele eden sanatçılara bir nebze de olsa destek olacak hem de Kartallıların konser hasretini giderecek.

Nisan ayı online çocuk tiyatroları kapsamında ise; Ada Sanat Tiyatrosu'nun Mozart, Labirent Tiyatrosu'nun Yıldız Elması, Gölgeler Tiyatrosu'nun Curcuna Mahallesi, Tiyatro Nekte'nin Karagöz Pazarcı isimli tiyatro oyunu minik seyircileri ile buluşacak. - İSTANBUL

Kartal Belediyesinin 'Sanata ve Sanatçıya Destek' etkinlikleri sürüyor
Kartal Belediyesinin 'Sanata ve Sanatçıya Destek' etkinlikleri sürüyor

Kartal Belediyesi, Koronavirüs, Tiyatro, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesinin 'Sanata ve Sanatçıya Destek' etkinlikleri sürüyor - Son Dakika


Son Dakika

Yurt dışından bakım ve tamire gelen otomobillerden geçiş ücreti alınacak Yurt dışından bakım ve tamire gelen otomobillerden geçiş ücreti alınacak Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi İlk iş gününde inşaattaki çukura düşen işçi yaşamını yitirdi İlk iş gününde inşaattaki çukura düşen işçi yaşamını yitirdi Kış uykusundan uyanan ayı ile kurdun kovalamacası kameraya böyle yansıdı Kış uykusundan uyanan ayı ile kurdun kovalamacası kameraya böyle yansıdı Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti
Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum         
10:10
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından ilk kez konuştu: Bunu beklemiyordum, erken oldu Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından ilk kez konuştu: Bunu beklemiyordum, erken oldu         
09:49
Tarihi kalede gizemi çözülemeyen olay! Her cuma günü taşlarından süt akıyor Tarihi kalede gizemi çözülemeyen olay! Her cuma günü taşlarından süt akıyor         
09:33
58 ilde uygulanan hafta sonu kısıtlamasında nereler açık? 58 ilde uygulanan hafta sonu kısıtlamasında nereler açık?         
08:52
Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının 2. dozu, ciddi alerjik reaksiyon gösteren kişilere uygulanmayacak Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının 2. dozu, ciddi alerjik reaksiyon gösteren kişilere uygulanmayacak         
07:57
Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı         
07:23
Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız         
22:02
"Babama gidiyorum" diye evden çıkan kadının cansız bedeni deniz kıyısındaki bir mağarada bulundu         
20:08
Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor         
19:36
Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı         
18:45
Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu         
18:28
Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi         
17:46
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak         
15:28
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 10:26:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal Belediyesinin 'Sanata ve Sanatçıya Destek' etkinlikleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei