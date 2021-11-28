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'Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı' projesinin tanıtımı gerçekleştirildi - Son Dakika

'Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı' projesinin tanıtımı gerçekleştirildi

28.11.2021 12:07

- 'Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı' projesinin tanıtımı gerçekleştirildi Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: "Geleceğin mühendislerini burada yakalayacağız" Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarının proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

- 'Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı' projesinin tanıtımı gerçekleştirildi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: "Geleceğin mühendislerini burada yakalayacağız"

İSTANBUL - Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarının proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Burada son teknolojiyi çocuklarımızla buluşturacağız. Geleceğin mühendislerini burada yakalayacağız" dedi.

Kartal Belediyesi, Kartallıları bilim ve teknolojiyle buluşturacak önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in 2019 seçimlerinde yapmayı vaat ettiği ve 'hayalim' dediği Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile yapılan ortak protokol kapsamında Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı, teknoloji üretimi atölyelerinden yaşam merkezlerine kadar içerisinde birçok çalışmanın yer aldığı bir merkez olacak.

Eski Bir Hangardan, Yeni ve Büyük Bir 'Bilim ve Teknoloji Merkezi'

Kartal Belediyesi, İstanbul ilçeleri içinde Kartal'ı, bilim ve teknoloji stratejisi noktasında öne çıkaracak önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile ortak gerçekleştirilen ve 'Bilim ve Teknoloji Hangarı' adı verilen projede, geleceğin dili olarak adlandırılan yazılım ve kodlama eğitimlerinin yanı sıra; etkinlik alanları, imalat ve teknoloji üretimi atölyeleri, uygulamalı eğitim ve yaşam merkezleri olacak. İstanbul'un en genç Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in 'çocukluk hayalim' olarak tanımladığı projede, özellikle gençlerin ve çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri ve bu alanlarda kendilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Kartal Belediyesi'ne ait Yakacık'taki hangar binasında gerçekleşen projenin tanıtım toplantısına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, MMO İstanbul Şube Başkanı İbrahim Tataroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Deva Partisi Kartal ilçe Başkanı Av. İltan Ekmekçioğlu, Saadet Partisi Kartal İlçe Başkanı Fehim Hava, Demokrat Parti Kartal ilçe Başkanı Eray Ekim, Belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda STK temsilcisi, Oda üyesi Mühendisler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Burada bir hayalimizi gerçekleştirmek için büyük adımlar attık. Hedefimiz buradaki projenin 2022-2023 Eğitim-Öğretim dönemine hazır olması. Burası belediyemize ait eski bir hangar. Kartal ARGE Bilişim Merkezimizi buraya hazırlıyoruz ve bu hayalimize ortak olan Makine Mühendisleri Odası ile birlikte ve Makine Mühendisleri Odasının da makine fabrika gücünü yanımıza alarak Kartal ARGE Bilişim Merkezi ve Makine Fabrika İstasyonumuzu burada açıyoruz" dedi.

"Geleceğin mühendislerini burada yakalayacağız"

Başkan Yüksel, "Bu istasyonda makine mühendislerinin eğitmenleri aracılığıyla son teknoloji yeni teknolojiyi çocuklarımızla buluşturacağız. Son dönemlerde okullarımızda teknolojiyle ilgili adımlar atılıyor olsa da bunların yetmediğinin farkındayız, bu yüzden yerel yönetim olarak sorumluluk almak istedik. Okullarımızdaki öğrencilerimize randevu vererek kendimiz onları okullarından otobüslerimizle alıp, Kartal ARGE Bilişim Merkezimize getirip makine mühendisleri eğitmenlerinin eşliğinde bu istasyonda bu dersleri bir öğrenme modelinde onların anlayabileceği dilde almalarını sağlayacağız. ve ilgisi, alakası olan geleceğin mühendislerini burada yakalayacağız. Onun dışında da bu konu hakkında bütün çocukların şimdiden bilgi sahibi olmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Aynı zamanda üniversite öğrencilerine de staj alanı olacağını belirten Yüksel, "Üniversite öğrencilerinin bir uygulama alanı olacak, yetkinliği olan özel sektördeki mühendis arkadaşların burada yeni arayışlar, yeni teknolojileri üretmelerine imkan tanıyan bir tesis olacak. O yüzden heyecanlıyız ve mutluyuz" dedi.

"Çocukların bilimin hayata nasıl geçtiğini öğrenmesi çok önemli"

MMO İstanbul Şube Başkanı İbrahim Tataroğlu, "Biz sanayinin ve teknolojinin ve bilimin toplum yaranına geliştirilmesi için sorumluluklar alan insanlarız. Kartal'daki çocuklar başta olmak üzere tüm ülkedeki çocukların bilimle, teknolojiyle buluşmasını sağlayacak, aralarında ilgi alanlarının olanları tespit edilip yetenek yönetimi kapsamında okullarına ve ailelerine bilgiler verilecek. Bunun yanında yine çocukların teknolojiyle buluşması, bilimin nasıl hayata geçtiğini öğrenmesi çok önemli. Enerji verimliliği atölyeleriyle enerji yönetiminden çocukların haberdar olması küresel iklim krizine karşı bilgilenmesi de çok kritik aşamalardan birisi. Yine burada güvenli asansör kullanımı, güvenli ekipman kullanımı gibi birçok çalışmayı çocuklarla birlikte deneyimleyeceğiz. Bizim için burada önemli olan çocukların bilimle tanışması. Geleceğin bilim insanlarının, yazılımcılarının, sanayicilerinin burada yetişmesi" diye konuştu.

Mühendis Gülizar Ezgi Aydın ise, "Gelişmekte olan Kartal'da Sayın Başkanımız Gökhan Yüksel'in de desteğiyle geliştirilmiş bir projeyle bir hayal aslında burada hayata geçirildi. Burası, hem gençlerin hem mühendislerin, herkesin katkıda bulunacağı, kendini geliştireceği bir alan. Öncelikle hepsine çok teşekkür ediyorum. Bende bir mühendis ve bir oda üyesi olarak bütün başkanlarıma teşekkür ediyorum. Her zaman katkı sunmaya devam edeceğiz. Hem ülkemizin gelişmesi hem eğitimimizin ayakta durması, ülkemizin ayakta durması için çalışmaya devam edeceğiz" projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

'Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı' projesinin tanıtımı gerçekleştirildi
'Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı' projesinin tanıtımı gerçekleştirildi
'Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı' projesinin tanıtımı gerçekleştirildi
'Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı' projesinin tanıtımı gerçekleştirildi

Makine Mühendisleri Odası, Gökhan Yüksel, İstanbul, Kartal, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı' projesinin tanıtımı gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı' projesinin tanıtımı gerçekleştirildi - Son Dakika
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