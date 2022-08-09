Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli yakalandı

09.08.2022 10:25
Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli yakalandı

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ın evinin önünde darbedilmesine ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ın evinin önünde darbedilmesine ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıtaş'ın, Orhantepe Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta akşam saatlerinde evinin önüne motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğraması ve yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin çok kapsamlı inceleme yürüttü.

Yapılan çalışmalarda, Alevi Derneği Kurulu üyesi Naki D. (48) ile mağdur Selami Sarıtaş arasında kişisel husumet bulunduğu, Naki D'nin, Sarıtaş'ın itibarının zedelenmesi için yardım istediği Murat D'nin (41) durumu Muhittin F'ye (32) söylediği, bu kişinin durumu aktardığı Serkan G'nin (36) Ahmet Y. (30) ile saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Araştırmanın devamında, Naki D, Murat D, Muhittin F, Serkan G. ve Ahmet Y'nin yanı sıra konuyla ilişkisi olduğu belirlenen 4 şüphelinin daha kimliğini belirleyen polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ayrıca, 15 ikamet ve bir iş yerinde yapılan aramalarda pompalı tüfek ile olayda kullanıldığı belirlenen motosiklet ele geçirildi.

Zanlıların sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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