Kartal çıkış arıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kartal çıkış arıyor - Son Dakika Spor

Kartal çıkış arıyor

7 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında BB Erzurumspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, turu geçerek moral kazanmak istiyor.

Kartal çıkış arıyor, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında BB Erzurumspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, turu geçerek moral kazanmak istiyor.


Süper Lig'in ikinci yarısına Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan ve zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu BB Erzurumspor ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek. Sivasspor karşısında alınan mağlubiyetle siyah-beyazlılarda moraller yerle bir olurken, Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbolcuların kendisini toparlaması için takıma 1 gün izin vermişti. Bugün yapılacak olan tek antrenmanla maça hazırlanıp ardından kampa girecek olan Beşiktaş'ta tek hedef kupada çeyrek finale yükselmek. Ligde zirvenin gerisinde kalan ve özellikle kupada sonuna kadar gitmek isteyen Avcı'nın ekibi, TFF 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor karşısında hata yapmak istemiyor.


Erken gol fark getirir


Takımın moral kazanması ve alınacak sonucun lige de yansımasını isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın başından itibaren rakibe baskı uygulamak istiyor. Hafta sonunda zorlu Göztepe ve ardından da Rizespor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, 2 deplasmanı kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Avcı, özellikle kupada bir üst tura yükselmenin moral anlamında takımı pozitif yönde etkileyeceğini düşünüyor.


Vodafone Park'ta yarın saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek. Mustafa Sönmez ve Mustafa Savranlar, Tokat'ın yardımcılığını yapacak. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erkeklerde sperm üretimini, kadınlarda yumurta sayısını azaltıyor! Alışveriş fişleriyle ilgili korkutan uyarı
Medipol Başakşehir, Kırklarelispor'la 0-0 berabere kalarak Türkiye Kupası'ndan elendi Tuğba öğretmenin erkek arkadaşı: Bir gece önce telefonunun şifrelerini yolladı Rıza Çalımbay, röportaj verirken transfer görüşmesi yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 17:33:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal çıkış arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]