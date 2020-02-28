KARTAL D-100'DE AMBULANSTA YANGIN (1) - Son Dakika

KARTAL D-100'DE AMBULANSTA YANGIN (1)
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Murat KORKMAZ / KARTAL D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde giden ve içinde hasta olan ambulansın motor bölümünde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:41 Kaynak: DHA
Murat KORKMAZ/ KARTAL D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde giden ve içinde hasta olan ambulansın motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki yangın o sırada yoldan geçen beton mikserinden hortumla tutulan suyla söndürüldü. Hasta ise başka bir ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.
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