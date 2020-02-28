Kartal d-100'de ambulansta yangın - Son Dakika
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Kartal d-100'de ambulansta yangın

6 saat önce

100 Karayolu Kadıköy istikametinde giden ve içinde hasta olan ambulansın motor bölümünde yangın çıktı.

KARTAL D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde giden ve içinde hasta olan ambulansın motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki yangın o sırada yoldan geçen beton mikserinden hortumla tutulan suyla söndürüldü. Hasta ise başka bir ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.

Kartal d-100'de ambulansta yangın

D-100 Karayolu, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:48 Kaynak: DHA
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