Kartal D-100'de ambulansta yangın - Son Dakika

Kartal D-100'de ambulansta yangın
6 saat önce
Murat KORKMAZ / KARTAL D-100'de ambulansın motor bölümünde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:05 Kaynak: DHA
Murat KORKMAZ/ KARTAL D-100'de ambulansın motor bölümünde yangın çıktı. Yangın o sırada yoldan geçen beton mikserinden hortumla tutulan suyla söndürüldü.
Kartal D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde giden ve içinde hasta olan ambulansın motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki yangın o sırada yoldan geçen beton mikserinden hortumla tutulan suyla söndürüldü. Hasta ise başka bir ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.
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