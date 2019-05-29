Son Dakika Haberleri: KARTAL D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA
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KARTAL D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA

2 saat önce

Kartal'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KARTAL D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA, System.String[]

Kartal'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. 
Kaza Kartal D-100 Karayolu Kadıköy İstikametinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre trafiğin bir anda durmasıyla seyir halindeki 5 araç birbirine girdi. Kazada iki aracın sürücüsü hafif bir şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Yaralı kadını olay yerine gelen erkek arkadaşı teselli etti. Kaza sebebiyle uzun trafik kuyrukları oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Görüntü dökümü:
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-Kaza yapan araçların görüntüsü 
-Ambulanstan görüntü
- Polis ekiplerinden görüntü  
- İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Trafikten görüntü
-Genel ve detay görüntüler 
 
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:30 Kaynak: DHA
D-100 Karayolu, Kartal, Güncel
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