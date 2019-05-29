Kartal D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza
1 saat önce
KARTAL'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:08 Kaynak: DHA
KARTAL'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza Kartal D-100 Karayolu Kadıköy
İstikametinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre trafiğin bir anda durmasıyla seyir halindeki 5 araç birbirine girdi. Kazada iki aracın sürücüsü hafif bir şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Yaralı kadını olay yerine gelen erkek arkadaşı teselli etti. Kaza sebebiyle uzun trafik kuyrukları oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.
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