Kartal D-100 Karayolu'ndaki Kaza Trafiği Kilitledi

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN(İSTANBUL/DHA)Kartal D-100 Kadıköy istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN(İSTANBUL/DHA)



Kartal D-100 Kadıköy istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.



Kaza saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Ufuk Ö. yönetimindeki 53 BB 856 plakalı araç sağ şeritten gelen bir araç tarafından sıkıştırılınca sol şeritteki Ercan Ş. yönetimindeki 34 KY 5302 araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Ercan Ş. yönetimindeki araç yan yattı. 53 BB 856 plakalı araç ise bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın sonucu sürücü Ercan Ş. ve yolcu Engin E. yaralanırken Ufuk Ö. kazayı yara almadan atlattı. Ercan Ş. ve Engin E. olay yerine gelen ambulans ile Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.







Görüntü Dökümü:



-----------------



-Devrilen aracın görüntüsü



-Olay yerine gelen ambulansların görüntüsü



-Ambulans içerisindeki yaralıların görüntüsü



-Trafikten görüntü



-Araçların çekilmesi



-Genel ve detay görüntüler

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bakırköy Adliyesinin Önünde Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Meteoroloji'den Sevindiren Haber! Hava Sıcaklıkları, Yarın ve Hafta Sonu Artacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Kadın İstihdamını 9 Milyona Çıkardık

Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı