Kartal'da kamyonete arkadan çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü - Son Dakika
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Kartal'da kamyonete arkadan çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü

27.08.2022 04:59
Kartal'da kamyonete arkadan çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü

Kartal D-100 karayolunda süratli giden motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra metrelerce sürüklenerek önünde seyir halinde olan sebze yüklü kamyonete çarptı.

Kartal'da kamyonete arkadan çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü

İSTANBUL - Kartal D-100 karayolunda süratli giden motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra metrelerce sürüklenerek önünde seyir halinde olan sebze yüklü kamyonete çarptı. Kaza sonucu motosikletteki 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 02.15 sıralarında Kartal D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 LL 320 plakalı aşırı hızlı motosiklette bulunan kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi. Sürüklenen motosiklet hemen önünde seyir halinde olan Burhan Özbitirgiç idaresindeki 34 CNS 452 plakalı sebze yüklü kamyonetin arka kısmına çarparak savruldu. Kaza sonucu parçalanan motosiklet alev alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen motosiklet kullanılmaz hale geldi. Motosiklette bulunan 1'i kadın 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken kamyonet sürücüsü Burhan Özbitirgiç kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası olay yerine polis itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Burhan Özbitirgiç ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken motosiklette bulunan ve hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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KARTAL D-100 KARAYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ KARTAL D-100 KARAYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Motosiklet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da kamyonete arkadan çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da kamyonete arkadan çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü - Son Dakika
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